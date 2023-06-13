Son yemeği istiridye oldu

Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:13

Güncelleme: 13.06.2023 - 17:13

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki bir kişi, istiridye yedikten sonra kaldırıldığı hastanede öldü.

Kaldırıldığı hastanede ölen kişinin, tıp dünyasındaki ismi Vibrio vulnificus olarak bilinen ve genellikle çiğ ya da az pişmiş deniz ürünlerinin tüketilmesiyle ortaya çıkan et yiyen bakteriye yakalandığı belirtildi.

NBC News'de yer alan habere göre, yetkililer, ölen kişinin kimliğini gizli tuttuklarını ifade etti. Yetkililer ayrıca, ölen kişinin istiridye yediği işletmeden alışveriş yapmış olan müşterilere kalan istiridyelerini atmaları çağrısında bulundu.

Sağlık departmanından yapılan açıklamada, "İşletmede istiridyelere bakteri bulaştığına dair bir kanıt yok. İstiridyeler muhtemelen işletmeye ulaştığında zaten bakteri bulaşmış durumdaydı" denildi.

Vibrio vulnificus enfeksiyonuna yakalan pek çok kişi yoğun bakıma veya uzuv ampütasyonuna ihtiyaç duymaktadır. Bu enfeksiyona yakalanan her beş kişiden biri hayatını kaybetmektedir.