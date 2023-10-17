Fabrikada patlama yaşandı: Üretimi durdu

Parça tedarikçisinin fabrikasında patlama yaşanınca, Toyota üretimini durdurdu.

AA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:02
Fabrikada patlama yaşandı: Üretimi durdu
Abone Ol google-news

Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici durdurdu.

Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama yaşandı.

İki erkek işçinin yaralandığı patlamanın tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı.

Japon üretici Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya'daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu.

Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı

Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.


toyota patlama fabrika

İlgili Haberler

Kolombiya Dışişleri Bakanı, İsrail Büyükelçisini ülkeden 'kovdu'!

Kolombiya Dışişleri Bakanı, İsrail Büyükelçisini ülkeden 'kovdu'!
İsrail meclisinde büyük panik: Oturum siren sesleriyle bölündü

İsrail meclisinde büyük panik: Oturum siren sesleriyle bölündü

En Çok Okunan Haberler