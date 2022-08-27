Facebook, gizlilik ihlali davası için prensipte anlaştı
Facebook, kullanıcılara ait kişisel bilgileri Cambridge Analytica dahil olmak üzere üçüncü taraflarla paylaştığı gerekçesiyle tazminat istenilen davada, prensipte anlaştı.
Facebook ve davacı kullanıcılar prensip anlaşmasına vardı.
The Guardian'ın haberine göre, yazılı anlaşma yapana kadar Facebook avukatları ve davacılar, hakimden 60 gün boyunca ek süre istedi.
Facebook, mali koşulları açıklanmayan dört yıllık dava hakkında, "gizlilik uygulamalarının açığa çıkanlarla tutarlı olduğunu ve herhangi bir kanuni hak talebini desteklemediğini" açıkladı.
Facebook'un kişisel verileri Cambridge Analytica gibi üçüncü taraflarla paylaşarak kişisel verilerin gizliliği yasasını ihlal ettiği iddia edildi.
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