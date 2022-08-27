Facebook, gizlilik ihlali davası için prensipte anlaştı

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:36

Facebook ve davacı kullanıcılar prensip anlaşmasına vardı.

The Guardian'ın haberine göre, yazılı anlaşma yapana kadar Facebook avukatları ve davacılar, hakimden 60 gün boyunca ek süre istedi.

Facebook, mali koşulları açıklanmayan dört yıllık dava hakkında, "gizlilik uygulamalarının açığa çıkanlarla tutarlı olduğunu ve herhangi bir kanuni hak talebini desteklemediğini" açıkladı.

Facebook'un kişisel verileri Cambridge Analytica gibi üçüncü taraflarla paylaşarak kişisel verilerin gizliliği yasasını ihlal ettiği iddia edildi.