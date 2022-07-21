Facebook, Kenya seçimleri öncesi dikkat çeken hamle: Binlerce zararlı içeriği kaldırdı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 18:56

Facebook'tan yapılan açıklamada, nisan sonuna kadar nefret söylemini teşvik eden 37 bin gönderinin ve ayrıca şiddet ve tahrik politikalarını ihlal eden 42 bin gönderinin Facebook ve bünyesindeki Instragram'dan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, seçimlerde bilgi kirliliğinin önlenmesi için yerel uzmanlardan oluşan bir ekibin de görevlendirildiği ifade edildi.

Firma ayrıca, şeffaflık kurallarına uymadığı gerekçesiyle 36 bin siyasi reklamın da kabul edilmediğini belirtti.

2017'deki tartışmalı seçimlerde Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın seçimleri kazanmak için Facebook verilerini kullanan analiz şirketi Cambridge Analytica ile çalıştığı ileri sürülmüştü.

Gelecek ay başkanlık ve genel seçimlerin yapılacağı ülkede, başkanlık için öne çıkan isimler; Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto ve Kenyatta'nın desteklediği eski Başbakan Raila Odinga.