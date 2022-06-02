Facebook’tan ayrıldığını açıkladı: Dev bir şirkete dönüşmesini sağlamıştı

02 Haziran 2022 Perşembe, 16:46

Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'da yaprak dökümü yaşanıyor.

Facebook’un kuruluş aşamasında platformun kurucusu Mark Zuckerberg’e destek olan ve şirketin hızlı büyümesinde pay sahibi olan Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sheryl Sandberg şirketten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada 52 yaşındaki Sanberg’in Meta yönetim kurulunda görev almaya devam edeceği belirtildi.

Sandberg’in resmi olarak sonbaharda görevini bırakacağı belirtilirken yerine ise Javier Olivan’ın geleceği ifade edildi.

Geçen yıl 120 milyar dolar gelir elde eden Facebook’un arkasındaki isimlerden biri olan ve şirketin kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’den sonra en çok tanınan ismi olan Sandberg, “Bu kararı almak kolay olmadı, 14 yıl oldu. Fakat ben yardım işlerine ve vakfıma daha çok zaman ayırmak istiyorum” ifadesini kullandı.