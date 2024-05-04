Tatil cennetinde korkunç olay: Kayıp turistler aranırken üç ceset bulundu

Yayınlanma: 04.05.2024 - 15:04

Güncelleme: 04.05.2024 - 15:05

Meksikalı yetkililer, iki Avustralyalı kardeş ve bir Amerikalının kayıp olduğu bildirilen Baja California'da üç ceset buldu. CBS News'e göre FBI, Santo Tomas kasabasında bulunan cesetlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini bildirdi.

30 yaşındaki Jake Robinson ve 33 yaşındaki Perth'li kardeşi Callum ile 30 yaşındaki Amerikalı Jack Carter Rhoad, sörf sporuyla tanınan popüler bir turizm merkezi olan Ensenada yakınlarında tatil yapıyordu. Bu kişiler 27 Nisan'dan beri kayıptı.

Bu perşembe günü Meksika polisi soruşturma kapsamında bir kadın ve iki erkeği gözaltına aldı. Baja California savcılığı cesetlerin kimliklerinin tespiti için adli tıp testlerinin devam ettiğini duyurdu.

Daha önce arama ekipleri uzak bir uçurum bölgesinde terk edilmiş çadırlar, yanmış beyaz bir kamyonet ve turistlerle bağlantılı bir telefon bulmuştu. FBI ayrıntılar hakkında yorum yapmayı reddetti ancak genel olarak şunları söyledi: "Her ihbarı değerlendiriyoruz ve güvenilir ipuçlarını titizlikle takip edeceğiz. Cevapları bulmak için ABD vatandaşının ailesi ve uluslararası kolluk kuvvetleri ortaklarımızla yakın temas halindeyiz."

Meksikalı yetkililer, Avustralya Federal Polisi ile yakın koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Yerel uyuşturucu çeteleri arasındaki şiddetli bölge savaşlarıyla ünlü Baja California, tehlikeli olmasına rağmen mükemmel sörf koşulları nedeniyle çok sayıda turisti kendine çekmeye devam ediyor.