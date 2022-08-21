Fas Kralı'ndan ülkelere çağrı: Batı Sahra meselesinde net tutum sergileyin

21 Ağustos 2022 Pazar, 09:26

Fas Kralı 6. Muhammed, "Kral ve Halk İhtilali Günü" dolayısıyla Fas devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Batı Sahra meselesini, "Fas'ın dünyaya baktığı bir gözlük" olarak nitelendirdi.

Kral 6. Muhammed, Batı Sahra meselesinin, dostlukların samimiyetini ve ortaklıkların etkinliğini ölçmek için net ve basit bir kriter olduğunu ifade ederek, Fas'ın eski ve yeni ortaklılarından, Batı Sahra meselesinde net tutum sergilemeyen bazı ülkelerden, yoruma mahal bırakmayacak şekilde tutumlarını netleştirmelerini istedi.

6. Muhammed, ABD'nin Batı Sahra konusundaki tutarlı konumunun gerçek bir motivasyon olduğunu belirterek "Bu çekişmenin gerçek boyutunu iyi bilen komşumuz İspanya'nın net ve sorumluluk sahibi tutumunu da takdir ediyoruz. İspanya'nın bu olumlu tutumu, bölgesel koşullardan ve iç siyasi gelişmelerden etkilenmeyen yeni bir aşamaya zemin hazırladı" ifadesini kullandı.

6. Muhammed, Batı Sahra'da konsolosluk açan Ürdün, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cibuti ve Komorlar'a teşekkürlerini ileterek Körfez İşbirliği Konseyi, Mısır ve Yemen başta olmak üzere Batı Sahra konusunda desteğini sürdüren diğer Arap ülkelerine de teşekkür etti.

Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra’da son olarak Togo Cumhuriyeti'nin de konsolosluk açmasıyla 12'si El-Uyun, 14'ü Ed-Dahla'da olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülke sayısı 26'ya yükseldi.