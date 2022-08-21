Fas Kralı'ndan ülkelere çağrı: Batı Sahra meselesinde net tutum sergileyin
Fas Kralı, ülkeleri Batı Sahra meselesinde net tutum sergilemeye çağırdı.
Fas Kralı 6. Muhammed, "Kral ve Halk İhtilali Günü" dolayısıyla Fas devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Batı Sahra meselesini, "Fas'ın dünyaya baktığı bir gözlük" olarak nitelendirdi.
Kral 6. Muhammed, Batı Sahra meselesinin, dostlukların samimiyetini ve ortaklıkların etkinliğini ölçmek için net ve basit bir kriter olduğunu ifade ederek, Fas'ın eski ve yeni ortaklılarından, Batı Sahra meselesinde net tutum sergilemeyen bazı ülkelerden, yoruma mahal bırakmayacak şekilde tutumlarını netleştirmelerini istedi.
6. Muhammed, ABD'nin Batı Sahra konusundaki tutarlı konumunun gerçek bir motivasyon olduğunu belirterek "Bu çekişmenin gerçek boyutunu iyi bilen komşumuz İspanya'nın net ve sorumluluk sahibi tutumunu da takdir ediyoruz. İspanya'nın bu olumlu tutumu, bölgesel koşullardan ve iç siyasi gelişmelerden etkilenmeyen yeni bir aşamaya zemin hazırladı" ifadesini kullandı.
6. Muhammed, Batı Sahra'da konsolosluk açan Ürdün, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cibuti ve Komorlar'a teşekkürlerini ileterek Körfez İşbirliği Konseyi, Mısır ve Yemen başta olmak üzere Batı Sahra konusunda desteğini sürdüren diğer Arap ülkelerine de teşekkür etti.
Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra’da son olarak Togo Cumhuriyeti'nin de konsolosluk açmasıyla 12'si El-Uyun, 14'ü Ed-Dahla'da olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülke sayısı 26'ya yükseldi.
Video Haberler
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- 20 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Civan Canova hayatını kaybetti
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
- Mahir Ünal'a büyük protesto
- 'Kriz yok, döke saça kullanıyoruz'
- 'Tutuklanan bir kişi 2004'ten beri parti üyeniz'
- Trabzonspor'a Antalya'da şok!
- Dev timsah öldürdüğü adamın cesedini taşıdı