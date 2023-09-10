Fas'ta 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı

Fas'ta yıkıcı depremin merkez üssü Marakeş'e yakın bir bölgede 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 14:50
Fas'ta 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, 4,5 büyüklüğündeki depremin Marakeş'in 77 kilometre güneybatısında yerel saatle 09.00'da meydana geldiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar sarsıntının Marakeş ve ona bağlı El-Huz bölgesi ile Tarudant kentinde hissedildiğini aktardı.

Artçı sarsıntı sonucu can veya mal kaybı bildirilmedi.

Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


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Fas marakeş artçı deprem

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