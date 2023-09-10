Fas'ta 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı
Fas'ta yıkıcı depremin merkez üssü Marakeş'e yakın bir bölgede 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, 4,5 büyüklüğündeki depremin Marakeş'in 77 kilometre güneybatısında yerel saatle 09.00'da meydana geldiğini bildirdi.
Yerel kaynaklar sarsıntının Marakeş ve ona bağlı El-Huz bölgesi ile Tarudant kentinde hissedildiğini aktardı.
Artçı sarsıntı sonucu can veya mal kaybı bildirilmedi.
Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
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