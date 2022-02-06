Fas'ta düştüğü kuyudan çıkarılan Rayyan hayatını kaybetti

Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA
06 Şubat 2022 Pazar, 04:24
Fas'ta düştüğü kuyudan çıkarılan Rayyan hayatını kaybetti
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Fas'ta 5 gün önce kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.


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