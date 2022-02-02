Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Abdülhamit Gül'ün istifasıyla ilgili konuştu

02 Şubat 2022 Çarşamba, 09:54

Bir süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerginlik yaşadığı bilinen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevinden istifa etti. Yerine, daha önce de AKP hükümetlerinde Adalet Bakanlığı yapmış olan Bekir Bozdağ atandı. Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Abdülhamit Gül'ün görev süresince yaşadığı kavgaları ve istifasına götüren süreci, Cumhuriyet TV'ye anlattı.

Türkiye'de son dönemlerde çeşitli hiziplerin hükümette yer aldığını ve bazı dönemler tartışma içerisinde olduklarını söyleyen Terkoğlu, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan kişileri değiştirerek sorunları çözdüğünü zannediyor. Bunlar da sürekli gece yarısı kararlarıyla yapılıyor. Türkiye'de son dönemde tek adam yönetimi altında çeşitli hizipler var. Bu hizipler sürekli olarak birbirleriyle kavgalı oldukları, birbirlerini ittikleri için, Abdülhamit Gül adına böyle bir kararın verilmesi beklenen bir şeydi'' ifadelerini kullandı.

''ABDÜLHAMİT GÜL BİR KAVGANIN ORTASINDAYDI''

Abdülhamit Gül'ün dile getirdiği adaletle ilgili konuların hiçbirinin Türkiye'de gerçekleşmediğini belirten Terkoğlu, Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı içindeki sorunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Abdülhamit Gül'ün AKP içindeki hizip çatışmalarından etkilendiğini ve açıkça İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla açıkça kavga ettiğini aktaran Terkoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Süleyman Soylu kendi annesine hakaret eden bir şahsın tutuklanmsını istemişti, eski bakan da 'bize parmak sallayamazsınız' demişti. Ayrıca Soylu muhtarlara yaptığı konuşmada 'bırakın hukuk arkadan gelsin, siz istediğiniz binayı yıkabilirsiniz' demişti ve Gül de bu duruma tepki göstermişti. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mobese kayıtlarının sızdırılmasına da Abdülhamit Gül çok net bir tepki verdi ve bunun bir FETÖ yöntemi olduğunu belirtti. Gül, hem iç işleri bakanıyla, hem de Berat Albayrak 'ın temsil etmiş olduğu pelikancılarla bir kavganın ortasındaydı''

''BEKİR BOZDAĞ'IN GÖREVE GETİRİLMESİNİN SEBEBİ...''

Türkiye'deki yargı mekanizmasının, Abdülhamit Gül varken, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, FETÖ soruşturmalarının adam seçerek yürütüldüğü bir süreçte olduğunu belirten Terkoğlu, Bekir Bozdağ'ın bu durumları değiştirmek için değil; söylemlerinde çelişkiye düşmemesi için göreve getirildiğini söyledi.