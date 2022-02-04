Fas Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic'e ölüm tehdidi: Kafamı keseceklerini söylediler

Bir dönem Türkiye'de de çalışan Fas'ın teknik direktörü Vahid Halilhodzic, takımının Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesinin ardından ölüm tehditleri aldığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2022 Cuma, 10:40
Fas Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic'e ölüm tehdidi: Kafamı keseceklerini söylediler
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Bir basın toplantısı düzenleyen Fas Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, takımının çeyrek finalde Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Türkiye'de de görev yapan Halilhodzic, ölüm tehditleri aldığını beliterek "Kafamı kesmekle tehdit ettiler" dedi.

Fransa vatandaşlığı da bulunan Bosna Hersekli Teknik Direktör, Mısır'a elenmelerinin ardından aldığı tehditler için "Keder içinde kaldım, gözyaşı döktüm" dedi.

Turnuvada oldukça iddialı olan Fas, Mısır'a 2-1 yenilirek kupaya çeyrek finalde elenmişti.


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