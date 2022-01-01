Fas'ta mahsur kalmışlardı: Tahliye uçuşları başlıyor

01 Ocak 2022 Cumartesi, 12:54

Covid-19’un Omicron mutasyonuyla artışa geçen vaka sayıları nedeniyle ülke sınırlarını kapatma kararı alan Fas’ta mahsur kalan birçok Türk vatandaşının Türkiye’ye dönebilmesi için düzenlenecek olan tahliye uçuşlarının tarihi belli oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşlarının kısıtlamalardan olumsuz etkilenmemesi için Ocak ayında ilk etapta 3 tahliye uçuşu gerçekleşecek.

FAS’TAN TÜRKİYE’YE THY TARAFINDAN DÜZENLENECEK ÖZEL UÇUŞLARA İLİŞKİN DUYURU pic.twitter.com/dbeWiaN8mj — Ambassade de Turquie (@TCRabatBE) December 30, 2021

Kazablanka şehrindeki Mohammed V Havalimanından İstanbul Havalimanına yapılacak istisnai uçuşların detaylarının yer aldığı duyuruda, "Fas hükümetinin hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatması nedeniyle Fas’tan ayrılamayan vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının ülkemize veya kendi ülkelerine gidebilmeleri amacıyla Türk Hava Yolları 5 Ocak Çarşamba, 7 Ocak Cuma ve 9 Ocak Pazar günü Kazablanka Mohammed V Havalimanından özel seferler düzenleyecektir. Özel seferlerin kalkış saati Fas saatiyle 16.35 olup, biniş (check-in) işlemleri uçuş saatinden bir saat önce sona erecektir. Salgın nedeniyle uçuş öncesi çok sayıda belge kontrolü yapıldığından, uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.



