Gündemden düşmeyen prenses: İngiliz basınından yeni iddia

İngiliz basını, öldüğü bile iddia edilen Galler Prensesi Kate Middleton hakkında haber yayımladı. Görgü tanıklarının ifadesine yer verilen haberde, prensesin Aziz Patrick gününü kutladığı paylaşıma da yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:11
Gündemden düşmeyen prenses: İngiliz basınından yeni iddia
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Sosyal medyadaki söylentilerin konusu olan Galler Prensesi Kate Middleton, çocuklarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı üzerinde düzeltme yaptığını itiraf ederek özür diledi. Ancak bu özür, sosyal medya kullanıcılarında şüphelere neden oldu ve Middleton'ın ortalıkta gözükmemesi endişe yaratmaya devam ederken prenses hakkında öldüğü bile iddia edildi.

Ocak ayının ortasında aniden hastaneye yatıp ameliyat olmasının ardından Middleton'dan hiç haber alınamadı. İngiliz basını, Galler Prensesi Middleton hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

The Sun gazetesinde yer alan haberde, görgü tanığı ifadelerine yer verilerek Middleton'ın "mutlu ve sağlıklı" bir biçimde Windsor kalesinde hayatına devam ettiği belirtildi.

Bir görgü tanığı, "Hakkında bu kadar çok iddia ortaya atıldıktan sonra onları orada görmek beni çok şaşırttı" ifadesi ile Middleton'ı mağazada gördüğünü aktardı.

Bir başka görgü tanığı ise "Kate William ile alışverişe çıkmıştı ve iyi gözüküyordu. Çocukları  yanında değildi fakat onun alışveriş yapması  bile sağlıklı olduğunu gösteriyordu" yorumunu yaptı.

SOSYAL MEDYA MESAJI YAYIMLADI

Galler Prensi ve Prensesi, Kate'in devam eden sağlık sorunları nedeniyle kutlamaları kaçıran takipçilerine Aziz Patrick Günü'nü kutladı.

İkili, İngiliz askerlerinin yer aldığı Instagram videosunun yanı sıra şunları yazdı; "Aziz Patrick Günü Kutlu Olsun! İşte İrlandalı Muhafızların yıllık geçit töreni için prova yaptığı kısa bir görüntü. Bugünü kutlayan herkese Sláinte!"


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