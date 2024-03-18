Rusya lideri Putin yeniden kazandı: Müttefiklerden tebrik ve Batı'dan tepki

Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:14

Güncelleme: 18.03.2024 - 14:14

Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerini yeniden Vladimir Putin'in kazanmasının ardından dünyadan tepkiler gelmeye başladı.

15 Mart'ta başlayan ve üç gün süren seçimlerde yüzde 87,8 oy alan Putin, 2030'a kadar Rusya'yı yönetmeye devam edecek.

Seçim sırasında bazı oy merkezlerini bombalayan Ukrayna'nın devlet başkanı Vladimir Zelenski, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Dünyadaki herkes, Putin'in de iktidar hastalığına yakalandığını ve sonsuza kadar hükmetmek için her şeyi yaptığını anlıyor. Kişisel gücünü korumak için yapmayacağı kötülük yok" ifadelerini kullandı.

Bir diğer açıklama ABD'den geldi. Beyaz Saray, "Rusya'daki seçimlerin özgür ve adil olmadığını" belirtti.

"DEMOKRATİK SEÇİM İMKANSIZ"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, seçim sonucunun kimseyi şaşırtmadığını söylerken "Putin'in otoriter yönetiminin, sansür, baskı ve şiddete dayandığını, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği topraklarda yapılan seçimlerin geçersiz olduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ukrayna topraklarında yapılan seçimlerin yasadışı olduğunu savundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da seçimlerin baskı ortamında gerçekleştiğini söyleyrek Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'daki seçim sonuçlarını tanımadıkları kaydetti.

Seçimlerin baskı altında gerçekleştiğini ifade eden bir diğer ülke Polonya oldu. Açıklamada, "Böyle bir ortamda özgür ve demokratik bir seçimin yapılması imkansız" denildi.

"BATI EMPERYALİZMİNİ YENİLGİYE UĞRATTI"

Öte yandan Putin', müttefiklerinden tebriker geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Putin'e seçimdeki zaferinden ötürü tebrik mesajı gönderdi..

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Putin'in zaferini memnuniyetle karşıladı ve Putin'in elde ettiği zaferle "Batı emperyalizmini yenilgiye uğrattığını" ifade etti.

"UKRAYNA TOPRAKLARINDAKİ SEÇİMLER HÜKÜMSÜZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları zirvesinin başında yaptığı açıklamada, Rusya'daki seçimin "gerçek bir seçim olmadığını" söyledi.

Baerbock, "Rusya'daki seçim, seçimsiz bir seçimdi" dedi.

Alman bakan ayrıca AB'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımların önünü açacağını belirtti.

Avrupa Birliği, "Rusya'daki seçimler, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı saldırı savaşının da etkilediği son derece kısıtlı bir ortamda gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca Ukrayna topraklarındaki "sözde seçimlerin" hükümsüz ve geçersiz olduğu, herhangi bir yasal etki yaratamayacağı savunuldu.

AB ayrıca Rus makamlarının, OSCE/ODIHR gözlemcilerini seçimlere davet etmeme kararını üzüntüyle karşıladı.