FBI açıkladı: 10'da 1'i okullarda gerçekleşiyor

Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:59

Güncelleme: 30.01.2024 - 12:59

FBI tarafından yayınlanan bir rapor, ABD'de 10 nefret suçundan biri anaokulundan üniversiteye kadar okullarda işlendiğini, en sık hedef olarak siyah öğrenciler, ardından Yahudi ve LGBTQ bireyler olduğunu öne sürdü.

Reuters'ta yer alan habere göre, okullar, 2018 ile 2022 yılları arasında konutlar, yollar ve ara sokaklardan sonra nefret suçlarının en sık işlendiği üçüncü yer olarak açıklandı.

ABD'de son yıllarda FBI verilerine göre, ırka, etnik kökene, dine, cinsel yönelime, engelliliğe veya cinsiyete karşı önyargıdan kaynaklanan bir suç olarak tanımlanan nefret suçlarında belirgin oranda bir artış görüldü. FBI'ın suç verileri derlemesi, bildirilen önyargı suçlarının sayısının 2018'de yaklaşık 8 bin 500 iken, 2022'de 13 bin 300'ün üzerine çıktığını gösterdi.

Okullarda bildirilen nefret olaylarının sayısı daha da hızlı arttı ve beş yıllık dönemde neredeyse ikiye katlanarak 2018'de 700 iken 2022'de bin 336'ya yükseldi. Bu rakam, ülkede bildirilen tüm nefret suçlarının yüzde 10'unu temsil ediyor. Suçların üçte ikisi anaokulundan 12. sınıfa kadar olan okullarda gerçekleşirken, uzmanların çoğu, nefret suçlarının genellikle eksik sayıldığını, çünkü bu suçların ayrımcı bir kastın olup olmadığı konusunda kolluk kuvvetlerinin subjektif değerlendirmelerine dayandığını söyledi. Ayrıca uzmanlar, birçok mağdurun misilleme korkusuyla yaşadıklarını polise bildirmemeyi tercih ettiğini de belirtti.

Savunucu gruplara göre, Ekim ayında Hamas ve İsrail arasında başlayan saldırıların ardından, Gazze'deki savaş, ABD genelinde hem Yahudi karşıtı hem de İslamofobik olaylarda da bir artışa yol açtı.