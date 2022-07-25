Ferrero Belçika'da yeniden üretime başladı: Bu kez raflarda 'sürpriz yumurta' yok

Belçika’da yaşanan salmonella bakterisi krizi nedeniyle üretimi durdurulan Ferrero çikolata fabrikasının şartlı olarak yeniden üretime başladığı açıklanırken, skandal nedeniyle piyasadan çekilen yumurta şeklindeki çikolataların ise hala raflara dönmediği öğrenildi.

İHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:43
Ferrero Belçika'da yeniden üretime başladı: Bu kez raflarda 'sürpriz yumurta' yok
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İtalyan merkezli Ferrero çikolata fabrikasının, Belçika’nın Arlon şehrinde bulunan üretim tesislerinde  geçen nisan ayında salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Belçika, fabrikanın üretim ruhsatını iptal etmişti.

ARTIK RAFLARDA DEĞİL

Belçika’nın hijyen ve sağlık denetiminden sorumlu kurumu AFSCA tarafından kapatılma kararı verilen fabrikanın gerekli temizlik ve değişiklikleri yapması üzerine, aynı kurum tarafından denetimli üretim koşuluyla fabrikanın yeniden çalışmasına izin verildiği açıklandı.

Yetkililer, en az 3 ay süreyle yapılacak üretimin detaylı şekilde denetimlerden geçirileceğini belirtiyor. Söz konusu ürünlerden bazılarının yeniden piyasaya çıktığı ancak raflarda sürpriz yumurtaların yer almadığı görüldü.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Ayrıca Ferrero şirketine ait ürünlerin yeniden piyasaya çıkmasına rağmen tüketiciler tarafından endişe duyulması nedeniyle tüketilmemesi ve başka markalara yönelmesi tahmin ediliyor.
Yaşanan skandal sonrası ilk olarak kısa bir özür açıklaması yayınlayan Ferrero şirketi, üretime başlamasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.


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