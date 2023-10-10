FHKC'den Batı liderlerinin açıklamasına cevap

Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:22

Güncelleme: 10.10.2023 - 15:22

ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderleri, İsrail ve Filistin arasında başlayan çatışmalara ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. İsrail ile kararlı bir şekilde dayanışma içinde olunduğu ve Hamas’ın kesin bir şekilde kınandığı kaydedilen açıklamada, “Hamas’ın terör eylemlerinin hiçbir gerekçesi, hiçbir meşruiyeti olmadığını ve küresel olarak kınanması gerektiğini açıkça belirtiyoruz” denildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, beş ülkenin (ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya) açıklamasına ilişkin, "Bu açıklamada sergilenen saldırgan tutum, halkımızı ve içindeki direniş güçlerini etkilemeyecek. Bu açıklamanın, saldırı karşısında Filistin halkına destek veren direniş güçlerine yönelik içerdiği tehdit, tamamen boş bir sömürgeci kibirdir" açıklamasıyla cevap verdi.

Batı'nın Filistinlerin kendisini savunmasını şeytanlaştırdığını belirten FHKC, "Bizim bireysel olarak öldürdüğümüz dönem artık geride kaldı. Bu açıklama, işgalcileri kuşatmada, saldırganlıkta ve halkımıza karşı işlenen suçlarda destekleme ve Filistinlilerin meşru müdafaa amacıyla gerçekleştirdiği her eylemi şeytanlaştırma politikalarının bir uzantısını temsil ediyor. Bu tür pozisyonlar, kan dökülmesinin devamına, çatışmanın tırmanmasına ve herkesi ilk kaybedenin siyonist oluşum ve bu sömürgeci çete olacağı bölgesel bir savaşa sürüklemesine yol açıyor" ifadesinde bulundu.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

FHKC, "Filistin halkının özgürlüklerinden ve meşru haklarından taviz vermeyeceğini" aktarırken açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Saldırgan güçler, halkımıza karşı gerçekleştirilen vahşi siyonist katliamları desteklemekte ısrar ederek, hatta siyasi örtüyle, ilan edilen askeri destekle ve düşmanca pozisyonlarla katılarak her kapıyı kapatıyor. Tarih, bu tehditlere ve sömürgeci kibire boyun eğmenin kesin bir ölüm reçetesi ve aşağılanmaya, köleliğe ve imhaya giden bir yol olduğunu her zaman kanıtlamıştır. Biz, Filistin halkının özgürlüklerinden ve meşru haklarından taviz vermeyeceğiz"