Batı liderleri çatışmaları görüştü: Ortak açıklama yaptı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:53

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:53

Hamas-İsrail arasında 7 Ekim Cumartesi başlayan çatışma şiddetini arttırarak devam ederken ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderleri bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. İsrail ile kararlı bir şekilde dayanışma içinde olunduğu ve Hamas’ın kesin bir şekilde kınandığı kaydedilen açıklamada, “Hamas’ın terör eylemlerinin hiçbir gerekçesi, hiçbir meşruiyeti olmadığını ve küresel olarak kınanması gerektiğini açıkça belirtiyoruz” denildi.

“Ülkelerimiz, bu tür saldırılara karşı kendini ve halkını savunma çabalarında İsrail’i desteklemeye devam edecek” denilen açıklamada, İsrail’e düşman herhangi bir tarafın bu saldırıları avantaj olarak kullanmaması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hepimiz, Filistin halkının meşru isteklerinin farkındayız ve İsrail ve Filistinliler için eşit derecede adalet ve özgürlüğü destekliyoruz. Ancak, hata olmasın. Hamas’ın bu istekleri temsil etmiyor ve Filistin halkına terör den başka bir şey sunmuyor. Önümüzdeki günlerde, İsrail’in kendini savunabilmesini sağlamak ve barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesi oluşturmak için müttefikler ve İsrail’in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde olacağız”

BİDEN: “11 ABD VATANDAŞI HAMAS-İSRAİL ÇATIŞMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ”

ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada 11 ABD vatandaşının Hamas-İsrail çatışması sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti. Biden açıklamasında, “Çok sayıda ABD vatandaşımızın da kayıp olduğunu biliyoruz ve İsrailli yetkililer iletişim halindeyiz” dedi. Yurtiçinde ya da yurtdışında ABD vatandaşlarının güvenliğinin ABD Başkanı olarak önceliği olduğunu kaydeden Biden, “hala teyit etmeye çalışsak da Hamas tarafından rehin alınanlar arasında ABD vatandaşlarının olabileceğine inanıyoruz. Rehine krizinin her yönü ile ele alınması için ekibimi İsrailli mevkidaşlarıyla çalışması için yönlendirdim”.