Fidan: 'Azınlıkların koruyucusuyuz'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 05:14

Güncelleme: 03.01.2025 - 05:14

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Ankara’da Belçikalı mevkidaşı Bernard Quintin ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Fidan, Suriye’deki son gelişmeler konusunda Belçika ile aynı noktada durduklarını söyledi. Şam’daki yeni yönetimin azınlıklara baskı uyguladığı yönündeki haberleri değerlendiren Fidan, Türkiye’nin bu konudaki tavrının net olduğunu belirterek “Suriye’de yeni dönemde kim zulme uğrarsa onun yanında da yer alırız. Türkiye dış politikasının ilkeleridir bunlar. Aleviler olur, Yezidiler olur her kimse olursa Türkiye bu grupların da hâmisidir. İnşallah hiçbir şey olmaz. Ancak biz kimin zulme uğradığına değil ne olduğuna bakıyoruz” diye konuştu.

Quintin ise “Suriye’de yeni hükümeti desteklemek istiyoruz. Siz komşuları olarak onları daha iyi tanıyorsunuz. Finansal sistemlerini daha iyi biliyorsunuz. Bazı yaptırımların kaldırılması konusunda yardımcı olabiliriz. Ancak attıkları adımları da görerek onlara yardımcı olacağız” dedi.