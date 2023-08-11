Fildişi Sahili: ECOWAS, Nijer için müdahale onayı aldı

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkelerin liderlerinin, Nijer'e askeri müdahalenin "mümkün olan en kısa sürede" başlatılmasını onayladığını söyledi.

AA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:19
Fildişi Sahili: ECOWAS, Nijer için müdahale onayı aldı
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Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Nijerya'daki ECOWAS Zirvesi dönüşünde Abidjan'da konuştu.

Ouattara, zirvede alınan ECOWAS İhtiyat Kuvvetlerinin konuşlandırılması kararını işaret ederek ECOWAS liderlerinin, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla "mümkün olan en kısa sürede" askeri bir operasyon başlatılması için onay verdiğini söyledi.

Fildişi Sahili'nin söz konusu ihtiyat kuvvetlerine Benin ve Nijerya ile 850 ila 1100 asker göndereceğini belirten Ouattara diğer üye ülkelerin de kendilerine katılacağını dile getirdi.

Ouattara, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u görevine iade etme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek "Nijer'deki cunta, yönetimden çekilirse askeri müdahale de olmaz ama bu onların kararı" ifadesini kullandı.

ECOWAS, Nijerya'da dün düzenlediği zirvede, Nijer'deki krizin çözümünde müzakere yolunun hala açık olduğuna vurgu yapmış, buna karşın güç kullanımının da son çare olarak hala masada durduğuna dikkati çekmişti.

Bu kapsamda, ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verilmişti.

İhtiyat kuvvetlerinin nerede, ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.


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