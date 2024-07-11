Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI
7,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.
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