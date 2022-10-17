Filipinler'de askeri araç takla attı: 7 asker öldü
Filipinler'de askeri aracın takla atması sonucu 7 asker öldü
Filipinler'de seyir halindeyken lastiği patlayan askeri aracın takla atması sonucu 7 asker hayatını kaybetti.
Polis yetkilileri, lastiği patlayan aracın takla atarak bir beton mikserine çarptığını, 7 askerin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını bildirdi.
Yetkililer, aracın, Masbate eyaletinin Uson kasabasındaki bir askeri kamptan yiyecek ve diğer malzemeleri aldığını, kazanın dönüş yolunda meydana geldiğini belirtti.
Ordu yetkilisi Alex Luna, araçtaki bazı askerlerin istihbarat toplama görevinden döndüğünü aktardı.
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