Filipinlerde çekilen 74 milyon liralık piyangoyu 433 kişi kazandı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 15:18

Geçen hafta sonu Filipinler'de gerçekleşen Büyük Loto çekilişi, talihli rakamları tutturan kişiye 236 milyon filipin pesosu (Yaklaşık 74 milyon lira) vaat etmekteydi.

Çekilişi kazanmak isteyen katılımcılar, piyangoyu tutturmak için 1'den 55'e kadar 6 sayı belirledi.

Ancak çekilişte şüphe uyandırıcı bir durum gerçekleşti, piyango sayılarının hepsi 9 ve katlarından oluşuyordu ve piyangoyu tamı tamına 433 kişi tutturdu.

"SAYILARIMIZA SADIK KALMALIYIZ"

Filipinler Senatosu Azınlıklar Lideri Koko Pimentel konuya ilişkin demecinde, "Loto oyunları Filipinler Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilmiştir. Bu nedenle, gerçekleşen bu oyunların bütünlüğünü korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Filipin Yardım Kuruluşu Çekiliş Ofisi (FYKÇO) genel müdürü Melquiades Robles ise insanlara piyangoda hile yapılamayacağına ve sonuçların yasal olduğuna dair güvence verdi.

Robles, kazananların sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeninin, oynayan insanların sıralı sayıları seçme eğiliminde olması ve birçok insanın yıllar boyunca seçimlerine 'sadık' kalması olabileceğini iddia etti.

Bir basın toplantısında konuşan Robles, "Birçok insan, numaralarına sadık kaldı. Sadece karılarımıza ve kocalarımıza değil, aynı zamanda sayılarımıza da sadık kalmalıyız" dedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.