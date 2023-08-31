Filipinler’de Yanlış adres verilen itfaiye gecikti, 15 kişi öldü

Filipinler’de yanlış adres verilen itfaiye fabrika yangınına müdahalede gecikti, 15 kişi öldü.

AA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:29
Filipinler’de Yanlış adres verilen itfaiye gecikti, 15 kişi öldü
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Filipinler'de yanlış adres verilmesi ve şiddetli yağışta trafiğin kilitlenmesi sonucu itfaiye ekipleri konfeksiyon fabrikasında çıkan yangına müdahalede gecikti, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler Yangından Korunma Bürosu, fabrika sahibi dahil 15 kişinin hayatını kaybettiği yangında ölenlerin çoğunun işçiler ve marangozlar olduğunu açıkladı.

Büro çalışanı Nahum Tarroza, kendilerine yanlış adres verilen ekiplerin şiddetli yağış sebebiyle trafiğe takıldıklarını ve yaklaşık 15 dakika geç kaldıklarını belirtti.

Tarroza, iki saatte söndürülen yangın sırasında iki katlı konfeksiyon fabrikasının en üst katından atlayarak kurtulan 3 kişinin hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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