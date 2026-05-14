Filistin bayrağı taşıyan Lamine Yamal, İsrail’i kızdırdı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından İspanyolca yaptığı paylaşımda, Yamal'ın Filistin bayrağı taşımasını eleştirdi.

İsrailli Bakan, Yamal'ın Filistin bayrağı taşıyarak "İsrail'e karşı nefreti kışkırttığını" iddia etti.

Katz ayrıca Barcelona Kulübüne çağrıda bulunarak, bu tür "kışkırtıcılığı desteklemenin kulüpte yeri olmadığı" yönünde açıklama yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Barcelonalı 18 yaşındaki futbolcu Yamal, 11 Mayıs'ta takımının şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşımıştı