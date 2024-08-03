Filistin medyası: 'İsrail, hava saldırısında bir Hamas komutanını öldürdü'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 13:25

Güncelleme: 03.08.2024 - 13:28

İsrail'in Batı Şeria'da bir araca düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın bir komutanı hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, saldırıda dört kişinin daha öldüğü açıklandı.

WAFA’nın sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, diğer ölenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkarm kenti civarında bir militan hücresine hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Hamas medyası ise, saldırıda savaşçı taşıyan bir aracın vurulduğunu ve Kassam Tugaylarından bir komutanın öldüğünü duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Batı Şeria'daki şiddet olayları, İsrail'in Gazze'ye saldırması sonrası daha da artmıştı. Bu hafta boyunca bölgede tansiyon, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve bir gün önce Beyrut'ta Hizbullah’ın kıdemli askeri komutanı Fuad Şükür’ün İsrail saldırısında öldürülmesiyle daha da tırmanmıştı.

Gazze'deki savaş 11. ayına yaklaşırken, Hamas ve İran, Heniyye’nin suikastından İsrail'i sorumlu tutmuştu ve misilleme yapacaklarını açıklamıştı. İsrail ise Heniyye'nin ölümü konusunda ne bir sorumluluk almıştı ne de reddetmişti.