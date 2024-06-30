Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dünyaya çağrı: 'Son 48 saat'
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren az sayıdaki hastane ve sağlık tesisinin yakıt gönderilmediği takdirde 48 saat içinde elektriksiz kalacağını belirtti.
İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri katlederken, bir yandan da bölgeye yakıt girişine engel olmaya devam ediyor.
Hastane ve sağlık tesislerinin hizmet verebilmesi için gerekli yakıtın günden güne azalması ise bölgedeki hasta ve yaralılara ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren az sayıdaki hastane ve sağlık tesislerinin yakıt gönderilmediği takdirde 48 saat içinde elektriksiz kalacağı ve hayat kurtaran tıbbi ekipmanların çalışamaz hale geleceği belirtildi.
"HIZLI BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"
Açıklamada, “Tüm ilgili, uluslararası ve insani yardım kuruluşlarına gerekli yakıtın getirilmesi için hızlı bir şekilde müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Gazze Şeridi’nde elektrik altyapısının büyük bölümü İsrail saldırıları nedeniyle tahrip olduğu için hastaneler operasyonlar için büyük ölçüde yakıtla çalışan jeneratörlere bağımlı durumda.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesinden 'zaten vatandaş değil' açıklaması
- Otel ve evler tahliye edildi!
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
- En geçimsiz burçlar hangileridir?
- Sinan Oğan'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Misafir sevmeyen 4 burç!
- Erdoğan ve ekonomist damadı uzun süre sonra aynı karede!
- Çalışanların hesabına 37 bin 200 TL yatacak
- Ünlü araştırma şirketinden 'asgari ücret' anketi
- İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı