Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dünyaya çağrı: 'Son 48 saat'

Yayınlanma: 30.06.2024 - 15:12

Güncelleme: 30.06.2024 - 15:15

İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri katlederken, bir yandan da bölgeye yakıt girişine engel olmaya devam ediyor.

Hastane ve sağlık tesislerinin hizmet verebilmesi için gerekli yakıtın günden güne azalması ise bölgedeki hasta ve yaralılara ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren az sayıdaki hastane ve sağlık tesislerinin yakıt gönderilmediği takdirde 48 saat içinde elektriksiz kalacağı ve hayat kurtaran tıbbi ekipmanların çalışamaz hale geleceği belirtildi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Açıklamada, “Tüm ilgili, uluslararası ve insani yardım kuruluşlarına gerekli yakıtın getirilmesi için hızlı bir şekilde müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi’nde elektrik altyapısının büyük bölümü İsrail saldırıları nedeniyle tahrip olduğu için hastaneler operasyonlar için büyük ölçüde yakıtla çalışan jeneratörlere bağımlı durumda.