İsrail ordusu soruşturma başlattı: Yaralı Filistinliyi zırhlı aracın önüne bağladılar

Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:27

Güncelleme: 24.06.2024 - 14:27

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), cumartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleştirilen bir baskın sırasında yaralanan bir Filistinliyi zırhlı askeri aracın kaputuna bağlayarak taşımasının yoğun tepki çekmesi üzerine, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARACIN ÖNÜNE BAĞLAYARAK TAŞIDILAR

Sosyal medyaya yayılan videoda, Batı Şeria’daki Burqin ve Cenin kasabaları arasındaki Jabriyat mahallesinde Mücahid Azmi veya Fayyad ismindeki Filistinli bir adamın, iki bir askeri arazi aracının önüne bağlanarak taşındığı görülüyor.

Azmi'nin ailesine göre, bir tutuklama baskını sırasında Azmi yaralandı ve ailesi ambulans istediğinde İsrailli askerler, onu alıp aracın kaputuna bağlayarak götürdü.

Cenin'deki İbn Sina hastanesindeki sağlık görevlileri Azmi'nin orada tedavi gördüğünü söyledi.

BM RAPÖRTÖRÜ OLAYI KINADI

BM'nin Filistin özel raportörü Francesca Albanese olayı kınadı ve IDF'yi yaralıyı canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı.

Albanese, sosyal medya platformu X’te, "İnsan kalkanı eylemde. 76 yıl önce doğmuş bir devletin uluslararası hukuku tam anlamıyla tersine çevirmeyi başarması hayret verici. Bu, bazı etkili üye devletler için artık hiçbir amaca hizmet etmeyen çok taraflılığın sonu olma riski taşıyor" diye yazdı.

"DEĞERLERİMİZLE ÖRTÜŞMÜYOR"

İsrail ordusu, yapılan baskın esnasında askerlere ateş açıldıktan sonra çatışma yaşandığını, bir şüphelinin yaralı biçimde yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "Şüpheli, kuvvetler tarafından bir aracın üstüne bağlanarak götürüldü" denildi.

IDF, askerlerin askeri protokolü ihlal ettiğini belirtti ve videoda yer alan güçlerin davranışlarının, kendi değerleriyle örtüşmediğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

7 EKİM SONRASI

Cenin bölgesi, uzun zamandır Filistinli grupların kalesi konumunda ve İsrail ordusu kente ve bitişiğindeki mülteci kampına rutin olarak baskınlar düzenliyor.

Batı Şeria'da, 7 Ekim'de patlak veren İsrail-Hamas savaşından bu yana şiddet daha da tırmandı. Filistinli yetkililere göre, savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'da en az 553 Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürüldü.

Aynı dönemde, Filistinliler tarafından düzenlenen saldırılarda Batı Şeria'da en az 14 İsrailli hayatını kaybetti. Cumartesi günü, İsrailli bir sivil olan 67 yaşındaki Amnon Muchtar, Batı Şeria'nın Qalqilya kentinde sebze almaya gittiği sırada kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü.