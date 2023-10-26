Filistin 'savaş suçu' için harekete geçti: Deliller sunduk

Yayınlanma: 26.10.2023 - 18:23

Güncelleme: 26.10.2023 - 19:29

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan UCM Başsavcısı Kerim Han ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Maliki, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son dönemde işlediği suçlara dair deliller sunduk. Bu konu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetki alanına giriyor ve Filistin hakkında devam eden bir soruşturma var" ifadelerini kullandı.

İsrail'in "Gazze'de kadın ve çocuklar dahil sivilleri katletmesi" hakkında ayrıntılı bilgi verdiklerini aktaran Maliki, uluslararası hukukun İsrailli savaş suçlularını yargılaması" çağrısında bulundu.

Maliki, bu kişilerin "sistematik ve yaygın bir biçimde" savaş suçu işlediğine dikkati çekerek, "Bu suç soruşturmasının acilen tamamlanması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

UCM Başsavcısı Han ise Gazze'deki olaylar dahil olmak üzere Filistin'deki gelişmelerin UCM tarafından soruşturulduğunu, soruşturmanın "bağımsız ve şeffaf bir biçimde yürütüldüğünü" kaydetti.

İSRAİL-FİLİSTİN HATTINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.