İrlanda'dan Gazze'deki hastane saldırısına tepki: Kesinlikle savaş suçu olarak incelenmeli

Yayınlanma: 18.10.2023 - 18:36

Güncelleme: 18.10.2023 - 19:01

İrlanda medyasında yer alan habere göre, Dünya Gıda Forumu için Roma'da bulunan Michael Higgins, gazetecilerin İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısına yönelik sorularını yanıtladı.

Higgins, sorumluların, olayın nasıl gerçekleştirildiğinin ve sonuçlarının ne olacağının güvenilir şekilde araştırılmasının önemini vurguladı.

Gazetecilerin saldırının savaş suçu sayılıp sayılamayacağına ilişkin sorusuna Higgins, "Kesinlikle savaş suçu olarak incelenmeli." yanıtını verdi.

Bir yandan İsrail'in uğradığı saldırılar olduğunu, bir yandan da Gazzelilerin zaten kötü koşullarda yaşadığına işaret eden Higgins suyun, tıbbi yardımın, gıdanın kısıtlanmasını da içeren uluslararası hukukun ihlaline ilişkin endişelerin bir kenara bırakılamayacağını belirtti.

Higgins, gıda erişimine engel konmasının, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu da belirterek, gelecekte benzer bir saldırı daha yapılmaması için titiz bir soruşturma yürütülmesi gerektiğine dikkati çekti.