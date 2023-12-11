Filistin yönetiminden İsrail'in vergi gelirlerini alıkoymasına tepki: Korsanlık ve toplu cezalandırma

Yayınlanma: 11.12.2023 - 19:45

Güncelleme: 11.12.2023 - 19:45

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail hükümetinin Filistin yönetimine ödemesi gereken vergi ve ithalat vergisi gelirlerini alıkoymayı sürdürmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bu durumun hayatın her alanına olumsuz etkileri olacağı hatırlatılan açıklamada, Gazze'ye tahsis edilen gelirleri İsrail'in kesme kararının da savaş suçu olduğu kaydedildi.

İsrail'in bu tutumunun korsanlık ve Filistin halkını toplu cezalandırmaya tabi tutması anlamına geldiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Filistin devleti, tutuklular, şehitler ve Gazze'nin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktan geri durmayacak. Gazze'ye gerekli vergi gelirlerini aktarmayı kesinlikle bırakmayacak.

Devlet, Gazze'de sağlık, eğitim, su, elektrik ve hükümette çalışan memurların maaşları konularında görevlerini yerine getirmeyi sürdürecek."

Filistin Devlet Başkanlığı ayrıca, ABD yönetiminden Filistinlilere uygulanan bu suçları durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

İsrail hükümeti bugün, Gazze Şeridi'ne tahsis edeceği gerekçesiyle Filistin yönetiminin gelirlerinden bir kısmında kesintiye gitme kararı almıştı.

İsrail, Filistin'e ithal edilen malların gümrük vergilerini Filistin yönetimi adına topluyor ve aylık olarak yönetime ortalama 190 milyon dolar ödeme yapıyor.

Kasım ayında Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkarmıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.