İsrail ordusu ölen asker sayısını açıkladı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 4 askerinin daha öldüğünü ve 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 430'a yükseldiğini duyurdu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan sürüyor. İsrail, tanklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kalbine ulaştığını bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir askerin trafik kazasında ölümü de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu.
Toplamda 4 askerinin daha öldüğünü duyuran İsrail, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 430'a yükseldiğini açıkladı.
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