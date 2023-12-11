İsrail ordusu ölen asker sayısını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 4 askerinin daha öldüğünü ve 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 430'a yükseldiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:33
İsrail ordusu ölen asker sayısını açıkladı
Abone Ol google-news

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan sürüyor. İsrail, tanklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kalbine ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir askerin trafik kazasında ölümü de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu.

Toplamda 4 askerinin daha öldüğünü duyuran İsrail, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 430'a yükseldiğini açıkladı.


israil askeri ölü

İlgili Haberler

İddia: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

İddia: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Hamas'tan İsrail'e sert tepki: 'Savaş suçlusu olarak...'

Hamas'tan İsrail'e sert tepki: 'Savaş suçlusu olarak...'
Filistin'den Hamas açıklaması: 'İsrail yok edemez'

Filistin'den Hamas açıklaması: 'İsrail yok edemez'

En Çok Okunan Haberler