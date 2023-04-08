Filistin'den Batı ülkelerine tepki: Çifte standardını reddediyoruz!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 12:37

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 12:37

İsrail, geçen hafta Mescid-i Aksa baskınları sonrasında ülkeye düzenlenen füze saldırılarına karşı Gazze Şeridi’ne ve Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenlemesinin ardından bölgede gerginlik tırmandı.

"İSRAİL'E ROKET ATILMASINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, önceki gün yaptığı açıklamada “İsrail'e roket atılmasını şiddetle kınıyorum. Artan gerilim çok endişe verici. Hiçbir şey sivil hedeflere yönelik saldırıları haklı çıkarmaz” ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'İN HAKLARI DAHA AZ DEĞİLDİR"

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise, Batı ülkelerine seslenerek, İsrail'e yönelik çifte standarda tepki gösterdi.

Filistin'e yönelik saldırıların görmezden gelindiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Filistin tepkilerini kınamak için acele ederken, işgalci devletin Mescid-i Aksa'daki ibadet edenlere yönelik ihlallerini, tamamen görmezden gelen veya çekingen bir şekilde atıfta bulunan Batılı ülkelerin ve işgalci devletle suç ortaklarının uyguladığı çifte standardı reddediyoruz. Filistin’in hakları, o ülkelerin ve halklarının haklarından daha az değildir. İkili ve çok taraflı ilişkilerimizin yararına, bu pozisyonun tekrarı durdurulmalıdır.”