Filistin'den Biden'a cevap: 'Küstahlık'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:04

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:04

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’deki ölü ve yaralı sayılarına ilişkin açıklamalara güveni olmadığını “Filistinlilerin ne kadar insanın öldüğüne ilişkin olarak söylediklerine inanmıyorum [...] Filistinlilerin açıkladıkları verilere güvenim yok” sözleriyle ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, 7 Ekim'den bu yana bakanlık tarafından yayınlanan ölü sayısından şüphe duyanları 'küstahlıkla' suçladı.

Kudra, "Rakamların geçerliliğini sorgulayanlara diyoruz ki, bu kadar küstahlık yeter. Gerçeği savunmanız ve katliamların faillerini yargılamanız ve onları desteklemeyi bırakmanız sizin için daha iyi olacaktır" açıklamasında bulundu.

Kudra, "(Güvenmeyenleri) Sağlık Bakanlığı'nın iş ve işlemlerini gelip gözlemlemeye çağırıyoruz. Böylece dünya, her (ceset) rakamının arkasında hikayesi, adı ve kimliği olan bir insan olduğunu görebilsin. İnsanlarımız ve evlatlarımız unutulacak kimseler değildir" sözlerini açıklamasına ekledi.

Kudra ayrıca, "Bu Ekim ayında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen İsrail işgalinin halkımıza karşı işlediği soykırım hakkında ayrıntılı bir inceleme yayınlayacağımızı bir kez daha belirtiyoruz" dedi.