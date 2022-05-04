Filistin'den BM'ye çağrı: İsrail'e baskı uygulayın

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:23

Mescid-i Aksa'da Filistin ve İsrail arasında devam eden gerginlik, Birleşmiş Milletler'e taşındı.

Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletler'e bölgede gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistin topraklarındaki ihlalleri ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi, orada İsrail bayrağı açarak ibadet edilmesi çağrılarının kınandığı belirtildi.

'İŞGALİ SÜRDÜRME ISRARINI YANSITIYOR'

Filistin topraklarında tırmanan gerginliğin sonuçlarından Naftali Bennett başkanlığındaki İsrail hükümetinin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'ne tırmanışı durdurması için İsrail hükümetine baskı uygulama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı yıkımlar, söktüğü zeytin ağaçları, Filistinli çobanlara yönelik saldırılar ve Silvan beldesinde sinagog inşasına başlaması gibi ihlalleri, gerilimi tırmandırma ve işgali sürdürme konusundaki ısrarını yansıtıyor" ifadelerine yer verildi.