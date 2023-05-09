Filistin'den İsrail'e: Hava saldırısı organize devlet terörüdür

Yayınlanma: 09.05.2023 - 13:34

Güncelleme: 09.05.2023 - 13:34

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Iştiyye, "Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik saldırı, organize devlet terörü olmakla birlikte aşırı sağcı İsrail hükümetinin içeride yaşadığı krizi dışarıya taşıma girişimidir" ifadelerini kullandı.

Filistin Başbakanı, "büyük felaket" anlamına gelen Nekbe gününü 75. yılında ilk defa anacak Birleşmiş Milletler'den (BM) İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı ve Filistinlilere karşı işlediği suçları kınamasını istedi.

Başbakan Iştiyye, ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara da Gazze Şeridi'ne gerekli tıbbi malzemeleri gönderme talimatı verdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısına tepki gösterildi.

"ACİL MÜDAHALE İSTİYORUZ"

"Uluslararası toplumdan halkımıza yönelik saldırıların durdurulması için acil müdahale istiyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada, gerilimin müzakerelerle çözülebileceğine işaret edildi.

Açıklamada, "İşgal ordusunun barbarca işlediği suçu kınıyor ve bunu halkımıza ve meşru haklarına karşı açılmış savaşın devamı olarak görüyoruz" ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısının tehlikeli bir gerilime yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, Gazze'ye saldırının sonuçlarından İsrail hükümeti sorumlu tutuldu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'ün yanı sıra Gazze Şeridi'nde çocuk ve kadınları hedef alarak gerilimi tırmandırmasını kınadı.

İsrail'in söz konusu saldırılarıyla bölgeyi şiddet sarmalına sürüklediğine dikkati çeken Ebu Rudeyne, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar konusunda ABD yönetimini uyardıklarını ifade etti.

SALDIRILARDA 13 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu tarafından sabaha karşı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 12 Filistinli gerçek mermiyle, 3 kişi de kauçuk kaplı mermiyle yaralanmıştı.