Filistin'den kınama: 'Netanyahu baskına katıldı'
Filistin yönetimi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine 'baskın düzenlediği' gerekçesiyle kınadı.
İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun İsrail ordusundan bazı subaylarla birlikte Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine girdiğini gösteren bir fotoğraf yayımladı.
Fotoğraf, "Netanyahu, dün Bat-Yam'daki patlamaların ardından Tulkerim Mülteci Kampı'nda saha turu gerçekleştiriyor" ifadeleriyle paylaşıldı.
FİLİSTİN'DEN KINAMA
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, “Netanyahu'nun ve ordu komutanının işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik kışkırtıcı saldırısını, kamp sakinlerini zorla yerinden etmesini ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki kamplarda yaşayan 40 bini aşkın kişiyi, uyduruk bahaneler ve silah zoruyla kamplardan ayrılmaya zorlamasını en sert şekilde kınıyoruz” denildi.
Açıklamada, "Bakanlık, bu baskını İsrail'in halkımıza karşı saldırganlığının bir devamı ve sivilleri öldürme, evlerini yıkma, zorla yerinden etme ve tehcir etme suçlarının bir uzantısı olarak değerlendirmektedir" ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!
- O peynir markası her ürünüyle ifşa listesine girdi!
- Seferler durduruldu, terör şüphesi!
- Haykıracak nefesin kalmadıysa
- Musk'ın oğlu 145 yıllık masayı bakıma sokturdu!