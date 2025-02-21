Filistin'den kınama: 'Netanyahu baskına katıldı'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 20:57

Güncelleme: 21.02.2025 - 20:59

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun İsrail ordusundan bazı subaylarla birlikte Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine girdiğini gösteren bir fotoğraf yayımladı.

Fotoğraf, "Netanyahu, dün Bat-Yam'daki patlamaların ardından Tulkerim Mülteci Kampı'nda saha turu gerçekleştiriyor" ifadeleriyle paylaşıldı.

FİLİSTİN'DEN KINAMA

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, “Netanyahu'nun ve ordu komutanının işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik kışkırtıcı saldırısını, kamp sakinlerini zorla yerinden etmesini ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki kamplarda yaşayan 40 bini aşkın kişiyi, uyduruk bahaneler ve silah zoruyla kamplardan ayrılmaya zorlamasını en sert şekilde kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, "Bakanlık, bu baskını İsrail'in halkımıza karşı saldırganlığının bir devamı ve sivilleri öldürme, evlerini yıkma, zorla yerinden etme ve tehcir etme suçlarının bir uzantısı olarak değerlendirmektedir" ifadelerine yer verildi.