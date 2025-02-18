Filistinli diyerek ateş açtığı kişiler İsrailli çıktı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:25

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:25

ABD'nin Miami kentinde saldırgan Mordechai Brafman, Cumartesi gecesi, aracını 'Filistinli' olduğunu düşündüğü iki kişinin önüne kırarak 17 el ateş etti.

Basından derlenen bilgilere göre, ABD'li bir Yahudi olan 27 yaşındaki Brafman'ın "İki Filistinliyi gördüm ve ikisini de vurdum" dediği belirtildi.

Kurbanlardan biri omzundan vurulurken, diğeri koluna isabet eden bir kurşunla hafif yaralandı.

CBS News'ün aktardığına göre, Brafman hakkında 'iki ayrı cinayete teşebbüs suçlaması' yöneltildi.

Saldırgan Mordechai Brafman

'ARAPLARA ÖLÜM' MESAJI

Saldırının yankıları sürerken, Brafman'ın saldırdığı kişilerin aslında İsrailli turistler olduğu ortaya çıktı.

CNN'in haberine göre, saldırıya uğrayan kişilerden biri olan Ari Rabey, saldırının ardından sosyal medyada, "Araplara Ölüm" mesajı paylaştı.

Saldırıya uğrayan kişiler (sağda ve solda)

Bu paylaşım, Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından sert bir şekilde kınandı.

Rabey'in, söz konusu mesajı paylaştığı saatlerde, 'kendisine saldıran kişinin aslında Amerikalı bir Yahudi olduğunu ve onlara Filistinli olduklarını düşündüğü için saldırdığı gerçeğini henüz öğrenmediği' düşünülüyor.

Miami Herald gazetesinin haberine göre saldırgan Miami-Dade Islah Merkezi’ndeki Turner Guilford Knight Cezaevi’nde tutuluyor.

"HEM SALDIRGAN HEM DE KURBAN İSRAİL YANLISI"

ABD’nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucusu olan CAIR, hem saldırıyı hem de Rabey’in paylaşımını kınayarak bunu "Filistin karşıtı ırkçı söylemin bir örneği" olarak değerlendirdi.

CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad, basına demecinde şu ifadelere yer verdi:

"Miami Beach saldırısının hem saldırganı hem de kurbanı, İsrail yanlısı olduklarını iddia etmelerine rağmen, Filistin karşıtı ırkçı görüşlere sahip görünüyor. Bu olay, ABD'deki Filistinli-Amerikalılara ve anavatanlarındaki Filistinlilere yönelik nefretin en son örneğidir."

Brafman’a yönelik 'federal nefret suçlaması yöneltilmesi' çağrısında bulunan CAIR-Florida, saldırganın polise verdiği ifadelerin, saldırının "Filistin karşıtı bir motivasyona dayandığını" gösterdiğinin altını çizdi.

CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad

FLORİDA'DA "İSLAM KARŞITI" SÖYLEMDE ARTIŞ

CAIR ayrıca Florida'daki son dönemde artan İslam karşıtı söylemleri de kınadı.

Bunlar arasında Palm Bay Belediye Meclisi Üyesi Chandler Langevin’in, "Müslümanlar ABD’ye ait değil" şeklindeki açıklamaları ve Florida Eyalet Temsilcisi Randy Fine’ın, 6 Eylül 2024’te İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria’da öldürülen Türk-Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümünü kutlayan bir paylaşımı da yer alıyor.

CAIR, 2024 yılında nefret suçları ve ayrımcılıkla ilgili şikayetlerin bir önceki yıla göre yüzde 69 arttığını ve bu artışın şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.