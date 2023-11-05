Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı: 'Delil olarak kabul edin'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 17:17

Güncelleme: 05.11.2023 - 17:17

Gazze'deki Filistin hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne UCM), İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze'ye yönelik "atom bombası" açıklamasını, "İsrail'in, işlediği savaş suçlarını kabul ettiğine dair bir delil" olması çağrısında bulundu.

Hükümet Sözcüsü Selame Maruf, yayımladığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze'ye atom bombası atılması olasılığından söz eden İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Maruf, UCM Başsavcısı Kerim Han'dan, "bu küstah açıklamanın İsrail'in, işlediği savaş suçlarını kabul ettiğine dair bir delil" olmasını istedi.

Maruf ayrıca "uluslararası hukuk sisteminden, bu katillerin işledikleri korkunç suçlardan dolayı adil ceza almalarıyla sonlanacak somut ve pratik bir çaba görmek istediklerini" belirtti.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında atom bombası kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, atom bombasıyla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.