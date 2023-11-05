İsrailli Bakan'dan skandal açıklamalar: 'Atom bombası olasılıklardan biri'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 15:27

Güncelleme: 05.11.2023 - 15:27

İsrail, 30 gündür Gazze’de hastane, okul, ambulans ve sivil yerleşke ayrımı yapmadan Gazze Şeridi’ni bombalama devam ederken İsrailli yetkililerden de dünyayı şoke eden açıklamalar geliyor.

Aşırılık yanlısı Otzma Yehudit partisinden Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu, Kol Berama Radyosu’na röportaj verdi. İsrailli Eliyahu, bölgeye atom bombası atılıp atılmayacağı sorusuna, “Bu olasılıklardan biri” dedi.

Röportaj sırasında Gazze’ye insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına da değinen Eliyahu, “Nazilere insani yardım göndermeyiz” ifadesinde bulundu.

Gazze Şeridi’nin İsrail tarafından işgal edilmesi ve yerleşim yerleri inşa edilmesi gerektiğini savunan Bakan Eliyahu, Filistinlilere ne olacağı sorusuna ise, “İrlanda ya da çöllere gidebilirler” yanıtını verdi. Gazze’nin var olmaya hakkının olmadığını söyleyen Eliyahu, Filistin bayrağı taşıyanların yeryüzünde yaşamaya devam etmemesi gerektiğini savundu.

ELIYAHU TOPLANTILARDAN UZAKLAŞTIRILDI

Eliyahu, bu açıklamalarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından hükümet toplantılarından süresiz uzaklaştırıldı.

Eliyahu’nun iddialarını hızlı bir şekilde yalanlayan Netanyahu, “Bakan Eliyahu’nun açıklamaları gerçeklikten uzak. İsrail ve savunma kuvvetleri koordine bir şekilde çalışıyor” dedi.

“NETANYAHU, BAKANIN GÖREVINE HEMEN SON VERMELI”

Eliyahu'nun bu açıklamaları İsrail tarafında da tepki çekti. Muhalefet lideri Yair Lapid, bakanı eleştirerek “Sorumsuz bir bakanın yaptığı korkunç ve çılgınca bir açıklama” ifadesini kullandı. Eliyahu’nun açıklamalarının İsrail’in uluslararası imajına zarar verdiğini sözlerine ekleyen Lapid, “Hükümette aşırılık yanlılarının bulunması, bizi ve hedeflerimizi tehlikeye atıyor. Netanyahu, bakanın görevine hemen son vermeli” dedi.

Eleştirilerin ardından geri adım atan Eliyahu ise, bölgeye atom bombası atılması yönündeki açıklamalarının mecazi olduğu öne sürdü.