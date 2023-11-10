İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu: Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:15

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:15

Gazze'de, binlerce hasta ve sığınmacının bulunduğu Şifa Hastanesi, İsrail uçaklarından aralıklarla atılan füzelerin hedefi oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail, 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde uluslararası uyarılara rağmen hastaneleri hedef aldı.

Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili haberde, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi Yerleşkesi’ndeki bir poliklinik binasını roket ve top atışlarıyla bombaladı. Yerinden edilmiş kişilerin hedef alınması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı" ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirmişti.



Üst üste dördüncü kez bombaların hedefi olan Şifa Hastanesi'ndeki vahşetin, saldırı sonrası görüntüleri ortaya çıktı.



