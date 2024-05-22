Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklar!

Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:30

Güncelleme: 22.05.2024 - 11:19

Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi" dedi.

On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bir savaşın ortasında hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi canlı tutmaları gerektiğini belirten Store, bunun, "yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet" olduğunun altını çizdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in iki devletli çözümü desteklediği ve ilerletmeye çalıştığı vurgulanarak Filistin'in bir devlet olarak tanınmasının, Norveç'in, Orta Doğu'daki çatışmaya kalıcı bir çözümün sadece iki devletli bir çözüm yoluyla sağlanabileceği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu vurguladığı bildirildi.

Açıklamada, Filistin'in, Avrupa'daki benzer görüşe sahip ülkelerle eş zamanlı olarak, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanınacağı belirtildi.

İRLANDA VE İSPANYA DA TANIYACAK

Norveç'in ardından, İrlanda Başbakanı Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği üyeleri Slovenya ve Malta da geçtiğimiz haftalarda, bölgede kalıcı barış için iki devletli bir çözümün şart olduğunu savunarak, Filistin'i tanımayı planladıklarını belirtmişlerdi.

Bu açıklamadan önce Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 143'ü Filistin devletini tanımıştı. Avrupa ülkeleri ise konuya farklı yaklaştı. İsveç gibi bazıları on yıl önce Filistin devletini tanırken, Fransa barış yolunda ilerleme kaydetmek için etkili bir araç olmadığı sürece bunu yapmayı planlamıyor.

Bu karar, İsrail güçlerinin Mayıs ayında Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney sınırlarına saldırılar düzenleyerek yüz binlerce insanın yeniden göçüne neden olduğu ve yardım akışını keskin bir şekilde kısıtlayarak kıtlık riskini arttırdığı bir dönemde geldi.

AB üyesi olmayan Norveç, ABD'nin konuyla ilgili açıklamalarına paralel olarak, Filistin'i ancak barış süreci üzerinde olumlu bir etkisi olabilecekse bir ülke olarak tanıyacağını uzun zamandır dile getiriyordu. ABD'nin yakın bir müttefiki ve İskandinav ülkesi olan Norveç, son yıllarda birçok kez İsrail ve Filistinliler arasında barışın sağlanmasına yardımcı olmaya çalıştı.