Filistin’in yeni Başbakanı belli oldu

Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:13

Güncelleme: 15.03.2024 - 10:13

Geçen ay istifa eden Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye’nin yerine gelecek isim belli oldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İştiyye’den boşalan başbakanlık koltuğuna Muhammed Mustafa’yı atadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi üyesi olan deneyimli ekonomist Mustafa, Filistin Yatırım Fonu (PIF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Devlet Başkanı Abbas'ın kıdemli ekonomi danışmanı olarak görev yapıyordu.

NE OLMUŞTU?

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye kendisinin ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölümünü yöneten hükümetinin istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifanın, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırgan hamleler ile Batı Şeria ve Kudüs'teki gerilimin tırmanmasının" ardından geldiğini söyleyen Iştiyye, "İstifayı Sayın Başkan'a (Mahmud Abbas) sunuyorum" demişti.

Iştiyye, "Filistin Hükümeti'nin otoritesinin, tüm Filistin toprakları üzerinde genişletilmesi" gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştu.