Filistin’in yeni Başbakanı belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçen ay görevinden istifa eden Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye’nin yerine Muhammed Mustafa’yı atadı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:13
Filistin’in yeni Başbakanı belli oldu
Abone Ol google-news

Geçen ay istifa eden Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye’nin yerine gelecek isim belli oldu. 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İştiyye’den boşalan başbakanlık koltuğuna Muhammed Mustafa’yı atadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi üyesi olan deneyimli ekonomist Mustafa, Filistin Yatırım Fonu (PIF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Devlet Başkanı Abbas'ın kıdemli ekonomi danışmanı olarak görev yapıyordu.

NE OLMUŞTU?

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye kendisinin ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölümünü yöneten hükümetinin istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifanın, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırgan hamleler ile Batı Şeria ve Kudüs'teki gerilimin tırmanmasının" ardından geldiğini söyleyen Iştiyye, "İstifayı Sayın Başkan'a (Mahmud Abbas) sunuyorum" demişti.

Iştiyye, "Filistin Hükümeti'nin otoritesinin, tüm Filistin toprakları üzerinde genişletilmesi" gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştu.


filistin haberleri Başbakan haberleri istifa haberleri Muhammed Mustafa haberleri

İlgili Haberler

Polonya'da alkol tedbiri: 1,5 promil sınırı

Polonya'da alkol tedbiri: 1,5 promil sınırı
Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri: 'PKK güvenlik tehdidi'

Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri: 'PKK güvenlik tehdidi'
Tatilde evlenme teklif etmişti: Balkondan düşerek öldü

Tatilde evlenme teklif etmişti: Balkondan düşerek öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Murat Kurum küçümsüyor ama...Kent Lokantaları neden büyük hizmet, işte yanıtı...

Murat Kurum küçümsüyor ama...Kent Lokantaları neden büyük hizmet, işte yanıtı...
Eczacıbaşı Dynavit 2-0’dan kaybetti

Eczacıbaşı Dynavit 2-0’dan kaybetti
Borsa İstanbul'da sert düşüş: Akbank devre kesti

Borsa İstanbul'da sert düşüş: Akbank devre kesti
Meteoroloji açıkladı: 15 Mart 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 15 Mart 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Erzurum'da dehşet... Evli olduğu kadın ile kızını katletti!

Erzurum'da dehşet... Evli olduğu kadın ile kızını katletti!
Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi!

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi!
İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş

İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş
THY uyardı! Bu 5 ülkeye dikkat

THY uyardı! Bu 5 ülkeye dikkat