Polonya'da alkol tedbiri: 1,5 promil sınırı

Polonya'da bugünden itibaren alkollü araç kullanan sürücülerin arabalarına el konulacak.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:48
Polonya'da alkol tedbiri: 1,5 promil sınırı
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Polonya'da bugün yürürlüğe giren yasa ile yapılacak trafik kontrollerinde 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen tüm sürücülerin araçlarına el konulacak.

Yasa, herhangi bir trafik kazasına karışan ve yapılan kontrol neticesinde kanında 1 promil ve üzeri alkol tespit edilen sürücüler ile kazaya karıştıktan sonra olay yerini yayan ya da herhangi bir araçla terk eden sürücülerin de araçlarına el konulmasını içeriyor.

Eğer alkollü sürücünün yakalandığı araç kendisine ait değilse sürücüye aracın değerinde para cezası verilecek. Alkollü kullanılan araç kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldiyse araca el koymak yerine ise sürücüye aracın mevcut değerinde para cezası ödeyecek.

Polonya'da halihazırdaki yasalara göre 0,2 ile 0,5 arasında alkollü olduğu belirlenen sürücülerin ehliyetine el konulurken, 2 bin 500 zloti de (20 bin TL) para cezası uygulanmakta. Promil seviyesinin 0,5'i aşması durumunda verilen para cezası 5 binden 60 bin zlotiye (40 bin ile 490 bin TL) kadar çıkıyor. Aynı zamanda ehliyetine el konulan ve 15 ceza puanı uygulanan sürücü hakkında ayrıca dava açılmakta. Bugün yürürlüğe giren yasayla trafik kazalarının daha da azaltılması hedefleniyor.

POLONYA'DA HER GÜN 255 KİŞİ ALKOLLÜ ŞEKİLDE TRAFİĞE ÇIKIYOR

İstatistiklere göre, Polonya'da her gün 255 kişi alkollü şekilde trafiğe çıkıyor. Geçtiğimiz yıl polis, ülke çapında yaptığı kontrollerde 90 bini aşkın alkollü sürücü yakalarken, yıl başından bu yana ise neredeyse 13 bin alkollü sürücü yakalandı.


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