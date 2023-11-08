Filistinli büyükelçi: 'Tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur'

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:54

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:54

Filistin Rabat Büyükelçisi Cemal el Şubki, "Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur" dedi.

Fas'ın başkenti Rabat'taki Filistin Büyükelçiliği önünde, Faslı ve Filistinli gazetecilerin düzenlediği Gazze'yle dayanışma gösterisinde konuşan Şubki, İsrail'in Gazze'yi "çocuk mezarlığına çevirdiğini" söyledi.

'İSRAİL, KATLİAMLARININ KAMUOYUNA ULAŞMASINI İSTEMİYOR'

Şubki, İsrail'in tarih okumadığını belirterek, "Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur" ifadelerini kullandı. Filistin'i ele geçiren tüm işgalcilerin son bulduğunu dile getiren Şubki, "Sonunda Gazze, Filistin ve Kudüs kaldı, onlar son buldu" dedi. Şubki, tarihin en büyük katliamına maruz kalan Filistin halkının sıkıntılarını, sesini aktaranların gazeteciler olduğuna dikkat çekerek "Büyükelçilik binasında bir kadirşinaslık olarak hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarının sergilendiğini" belirtti.

Şubki şunları söyledi:

"50'den fazla gazeteci hayatını kaybetti, çünkü İsrail, işlemiş olduğu iğrenç katliamlara dair fotoğrafların ve görüntülerin uluslararası kamuoyuna ulaşmasını istemiyor. Bu ay basın alanında en kötü ay"

EN AZ 48 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, El Aksa Radyosu'nda çalışan Yahya Ebu Menia'nın saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilenen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 48 gazetecinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.