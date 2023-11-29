Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'de 44 tutuklu gazeteci var

Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:24

Güncelleme: 29.11.2023 - 10:24

Filistinli Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 41 gazetecinin gözaltına alındığı, bunlardan 12'sinin farklı gözaltı sürelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, 29 gazetecinin yanı sıra 7 Ekim öncesi tutuklanan 15 gazetecinin de tutukluluğunun sürmesiyle İsrail hapishanelerinde toplam 44 basın mensubunun "idari tutukluluk" uygulamasıyla gözaltında tutulduğu kaydedildi.

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin alıkoyması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Sendika, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonrasında 70 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.