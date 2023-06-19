Filistinli gruplardan İsrail'e: Yahudileştirme uygulamalarını durdurun

Yayınlanma: 19.06.2023 - 08:43

Güncelleme: 19.06.2023 - 08:43

Fetih hareketinden yapılan yazılı açıklamada, yerleşim birimleriyle ilgili tüm uygulamaların, yasa dışı olduğu belirtildi.

Hamas da "İsrail'in topraklarımızı Yahudileştirme uygulamalarını sürdürmesini en sert ifadelerle kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Bu türden uygulamaların İsrail'e Filistin topraklarında meşruiyet vermeyeceği vurgusu yapılan açıklamada, uluslararası topluma İsrail'i bu konuda durdurmak için ciddi ve acil adımlar atma çağrısında bulunuldu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, alınan kararın, İsrail'in Filistin topraklarını yağmalama planının bir parçası olduğunu ifade etti.

Hareket, bu tür planların uluslararası yasaları ihlal anlamı taşıdığını belirterek, amacına ulaşamayacağını vurguladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail hükümetinin, bugünkü haftalık kabine toplantısında yeni yerleşim birimleri inşa etmek için gerekli izinleri alma sürecini "önemli ölçüde kısaltan" bir kararı onaylayacağını belirtmişti.

KAN'ın haberine göre, söz konusu karar, daha fazla yerleşim birimi inşasına izin verecek, böylece inşaat neredeyse siyasi düzeyin onayı olmadan teşvik edilecek ve planlama izninin ilk onayı da aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yetkisinde olacak.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimi inşasını sürdüren İsrail, 3 bin 412 konuttan oluşan büyük bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor.

Filistinliler ve Peace Now Hareketi gibi İsrailli solcu kuruluşlar bu plana itiraz ediyor.

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği de söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceğini vurguluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.