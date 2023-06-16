İsrail basını: Netanyahu, Erdoğan ile görüşme ayarlamaya çalışıyor

Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 11:00

Channel 12 News'de yer alan habere göre Benjamin Netanyahu'nun ofisi ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisi arasında bir ziyaret ve görüşme ayarlamak için ileri düzeyde görüşmeler sürüyor.

Habere göre, İsrailli üst düzey bir diplomatik kaynak temasların ileri aşamada olduğunu doğruladı. Diğer diplomatik kaynaklar ise Erdoğan'ın görüşmeyi ancak Netanyahu'nun ekonomik konularla ilgili haberler getireceğine ikna olması halinde gerçekleştireceğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ve İsrail arasında başlayan normalleşme kapsamında İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Şubat ayında Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmişti. İsrail ve Türkiye yıllar süren gerilimin ardından geçen yıl büyükelçi ve konsolosları iade ederek ilişkileri normalleştireceklerini resmen açıkladı. Aralık ayında İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Irit Lillian, Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Mart ayında ise Türkiye'nin yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Cumhurbaşkanı Herzog'a güven mektubunu sundu.