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Cumhur'da 'Gazze' çatlağı mı? Fatih Erbakan, Büyük Filistin Mitingi'ne katılmadı

Günler önceden duyurulan ve Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce düzenlemesiyle tepki çeken 'Büyük Filistin Mitingi'ne, Cumhur İttifakı ortağı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 17:14
Cumhur'da 'Gazze' çatlağı mı? Fatih Erbakan, Büyük Filistin Mitingi'ne katılmadı
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AKP İstanbul İl Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük Filistin Mitingi' düzenledi.

Tarihi sebebiyle eleştirilerin odağında olan mitinge AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Emine Erdoğan katıldı.

ERBAKAN KATILMADI

Medyascope'un aktardığına göre; Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, önceden duyurulmuş olmasına rağmen miting alanında yer almadı. YRP lideri Erbakan mitinge katılmama kararı aldı ve herhangi bir gerekçe de göstermedi.

Erdoğan, mitinge katılanları selamladıktan sonra sahneden indi. Erdoğan’ın sahneden inmesinin ardından Kuran okuması başladı. Ardından Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan fatih erbakan

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