Cumhur'da 'Gazze' çatlağı mı? Fatih Erbakan, Büyük Filistin Mitingi'ne katılmadı
Günler önceden duyurulan ve Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce düzenlemesiyle tepki çeken 'Büyük Filistin Mitingi'ne, Cumhur İttifakı ortağı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı.
AKP İstanbul İl Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük Filistin Mitingi' düzenledi.
Tarihi sebebiyle eleştirilerin odağında olan mitinge AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava
Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti
(DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı
Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Emine Erdoğan katıldı.
ERBAKAN KATILMADI
Medyascope'un aktardığına göre; Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel
Başkanı Fatih Erbakan ise, önceden duyurulmuş olmasına rağmen miting alanında
yer almadı. YRP lideri Erbakan mitinge katılmama kararı aldı ve herhangi bir
gerekçe de göstermedi.
Erdoğan, mitinge katılanları selamladıktan sonra sahneden indi. Erdoğan’ın sahneden inmesinin ardından Kuran okuması başladı. Ardından Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.
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