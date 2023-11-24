Filistinli yetkili açıkladı: Kaç rehine ve mahkum serbest bırakılacak?

Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:41

Güncelleme: 24.11.2023 - 12:54

Filistinli mahkumlar komiseri Kadura Fares, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir anlaşmasına ilişkin Reuters'a konuştu.

Kadura Fares, ateşkesin ilk gününde Filistin tarafına teslim edilecek mahkumların işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'ten 24 kadın ve 15 genç erkekten oluşacağını söyledi.

Fares, mahkumların, İsrail'in Ofer askeri hapishanesinden yerel saatle 16:00 civarında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne teslim edileceğini söyledi.

Bu, Hamas tarafından kaçırılan 13 rehinenin Gazze-Mısır sınırında planlanan teslim edilmesiyle aynı zamana denk geleceği bildirildi.

Fares, "Kızıl Haç'ın (Filistinli) esirleri teslim almasının ardından Kudüs'ten gelenler Kudüs'e gidecek, Batı Şeria'dan gelenler ise ailelerinin bekleyeceği Betunia belediye meclisinde toplanacak" dedi.

Ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak İsrail, Gazze'de tutulan 50 rehine karşılığında dört günlük ateşkes süresince toplam 150 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

NE OLMUŞTU?

Hamas ile İsrail arasında varılan geçici ateşkes, bugün 07.00'de yürürlüğe girdi.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Gazze'de uzlaşılan 4 günlük geçici ateşkes başlarken, İsrail askerlerinin Gazze'nin bazı noktalarından ayrıldığı görüntülendi.

Tanklar ve diğer askeri araçlar, İsrail sınırı boyunca ilerlerken, askerlerin gülümsedikleri ve ellerini havaya kaldırdıkları görüldü.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes döneminin başlamasından yaklaşık bir saat sonra, bir dizi yardım TIR'ları Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin güneye doğru hareket etti.

Hamas, dört günlük ateşkes kapsamında Gazze'ye her gün 200 yardım TIR'ının gireceğini ve "Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yardım ve tıbbi malzeme" ulaştıracağını söyledi.

Ateşkes süresince her gün dört kamyonun daha Gazze'ye yakıt ve yemeklik gaz götüreceği belirtildi.